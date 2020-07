Dl agosto, bozza: su cassa integrazione risorse per 1,6 miliardi di euro nel 2020

(Fotogramma)

Ammontano a circa 1,6 miliardi le risorse con cui il governo finanzia la proroga della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per le aziende che nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. E' quanto si legge nella bozza del Dl Agosto che l'Adnkronos ha potuto visionare. Per quel che riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per Covid- 19, prosegue la bozza, la possibilità di accedere all'integrazione salariale per gli operai agricoli avrà invece una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.

LA PROROGA - Proroga della cassa integrazione per Covid di 18 settimane, 9+9, per il periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Ad accedere alla seconda proroga di 9 settimane però solo quelle aziende che siano state già interamente autorizzate per il precedente periodo, sempre di 9 settimane, che saranno però chiamate a versare un contributo addizionale. Un contributo , si legge, "determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019" a carico sia di quei "datori di i lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%" e pari "al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; sia per quei datori "che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato" che saranno chiamati a versare "il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa". Il contributo addizionale invece "non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%".

L'ESONERO DEI CONTRIBUTI - Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 6 mesi per quelle aziende che fino al 31 dicembre 2020 procedono ad assunzioni a tempo indeterminato con cui incrementare il perimetro occupazionale dell'impresa. E' quanto prevede la Bozza del Dl Agosto che l'Adnkronos ha potuto visionare . Un esonero cumulabile con altri incentivi il cui costo è stimato intorno ai 300 mln nel 2020 e ai 700 mln nel 2021.

Esonero, inoltre, dal versamento dei contributi previdenziali, salvaguardando la parte che attiene alla pensione, per un massimo di 4 mesi per quelle aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ma ne abbiano usufruito nei mesi precedenti. "In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cig e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail", si legge.