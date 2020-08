(Fotogramma)

Al via il nuovo ecobonus, per i veicoli a bassa emissione. A partire da oggi 1 agosto, dalle ore 10, e fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare sul sito del Mise l’incentivo per l’acquisto di veicoli di categoria M1, con le novità introdotte nel decreto rilancio. Il ministero dello Sviluppo economico ricorda in una nota che per la misura sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l’incentivo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021.

In particolare, è ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per le quali sarà possibile richiedere il contributo, che potrà arrivare fino a 8mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5mila euro per l’acquisto senza rottamazione. All’ecobonus si potranno aggiungere sconti fino a 2mila euro che verranno concessi direttamente dai venditori.