SpaceX, al via rientro 'splash down' atteso al largo Florida

Si sono sganciati dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) i due astronauti statunitensi che dovrebbero ammarare nel Golfo del Messico oggi pomeriggio, concludendo una missione storica per testare le operazioni di volo spaziale umano per l'hardware SpaceX. Gli astronauti della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley, a capo della navicella spaziale SpaceX Crew Dragon, sono stati sganciati alle 19:35 di sabato. Il loro viaggio di ritorno sulla Terra dovrebbe durare circa 19 ore e lo splash down è atteso attorno alle 14.41 locali al largo della Florida, le 20.41 in Italia.

A maggio, i due astronauti sono diventati i primi a attraccare un veicolo spaziale di proprietà privata (la SpaceX di Elon Musk, il fondatore di Tesla n.d.r.) sulla ISS. È stato il primo lancio dal territorio degli Stati Uniti in quasi un decennio e la prima volta che un'azienda privata, piuttosto che un'agenzia spaziale governativa, ha mandato in orbita astronauti.

Lo scopo del viaggio era quello di completare la convalida delle operazioni umane di volo spaziale per l'hardware SpaceX, che aprirà la strada a compagnie private per trasportare gli astronauti verso la ISS, inaugurando una nuova era di voli spaziali commerciali.