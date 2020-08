Bper, Vandelli: "Confermata redditività nonostante crisi"

“Nella prima parte dell’anno, siamo stati impegnati su più fronti per contrastare al meglio gli effetti dell’emergenza sanitaria. Passata la fase acuta della crisi, la situazione attualmente vede tutte le nostre filiali e i servizi centrali pienamente operativi". Così Alessandro Vandelli, Amministratore delegato e Direttore generale di BPER Banca, commenta i risultati approvati dal Cda, sottolineando come "la rapidità con la quale ci siamo organizzati per sostenere famiglie e imprese in questa crisi ci ha permesso di accogliere, ad oggi, oltre 100mila domande di moratoria e erogare fondi per finanziamenti garantiti dallo Stato per oltre 1,0 miliardo, promuovendo, al contempo, numerose iniziative benefiche e raccolte fondi al servizio dei territori e delle comunità servite".

"Nonostante il rallentamento dell’economia causato dall’emergenza sanitaria, il Gruppo BPER - osserva Vandelli - ha evidenziato un buon livello di redditività, anche grazie alla confermata capacità di generare ricavi e contenere i costi della gestione, migliorando al contempo, in modo rilevante, la qualità del credito e la già solida posizione patrimoniale".

"In un contesto di elevata incertezza come quello attuale, si riconferma inoltre pienamente il valore strategico ed industriale del progetto di acquisizione di un ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo per rafforzare la rete distributiva in aree importanti del Paese dove oggi il Gruppo ha una presenza limitata come la Lombardia, incrementare significativamente la base clienti, migliorare l’efficienza operativa e sfruttare il pieno potenziale delle nostre fabbriche prodotto. Perché questo progetto si trasformi in una storia di successo, confidiamo sul contributo di tutti, in particolare delle colleghe e dei colleghi che entreranno a fare parte del nostro Gruppo, verso i quali - conclude - ribadiamo il massimo impegno per un positivo inserimento e una piena e completa valorizzazione”.

I risultati del primo semestre e l'accordo definitivo con Intesa sulle 532 filiali di Ubi che passeranno di mano "confermano la nostra strategia che è quella di cercare opportunità di crescita. Andiamo avanti con l'acquisizione di banche e con la semplificazione del gruppo e sono fiducioso che otterremo risultati positivi anche nel prossimo futuro", sottolinea Vandelli.