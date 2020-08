Con cashless, spese sotto controllo e vacanza relax

Tra i pagamenti da smartphone, app come Nexi Pay, associata a Apple Pay Google Pay e Samsung Pay, garantiscono semplicità massima di uso: il pagamento è in un tap, veloce e sicuro. (foto

Finalmente è tempo di vacanze, e - prese tutte le misure di sicurezza che il momento richiede - gli italiani non rinunciano alle ferie, anche se quest’anno cambiano le abitudini rispetto al passato. Più macchina e meno aereo, destinazioni di corto raggio e alloggio in case vacanza. E soprattutto mete italiane: la nostra Penisola, la fa infatti da padrone nella scelta delle mete turistiche, siano esse indirizzate a mare, montagna o collina. E quest’anno, ancor di più degli anni precedenti, chi parte si preoccupa di far quadrare i conti, cosa non sempre così facile. A venirci incontro, ci sono strumenti facili e flessibili come le carte di credito e di debito che, grazie a dei servizi ad hoc, permettono di tener d’occhio il budget familiare agevolmente e non solo. Ci assicurano, infatti, facilità nell’esperienza del pagamento e sicurezza assoluta.

Con Nexi Pay pagamento veloce e sicuro

Tra i pagamenti da smartphone, app come Nexi Pay, associata a Apple Pay Google Pay e Samsung Pay, garantiscono semplicità massima di uso: il pagamento è in un tap, veloce e sicuro. Non solo. Si possono gestire anche le proprie carte di credito, debito e prepagate, impostare i limiti di utilizzo a proprio piacimento, consultare i movimenti, controllare il totale delle spese e ricevere le notifiche di sicurezza e bloccare la carta direttamente dall’app. I servizi di alert via messaggio, ioCONTROLLO e ioSICURO, permettono di evitare rischi di truffe nei pagamenti, avvisando costantemente il titolare della carta. Con ioCONTROLLO si riceve ogni settimana il totale delle spese e dei prelievi effettuati dal primo giorno del mese fino al giorno precedente l'invio del messaggio mentre con ioSICURO si riceve un SMS ogni volta che viene inviata alla carta una richiesta di autorizzazione che rientra in parametri considerati a rischio di frode.

Con l’app il bilancio familiare è salvo

E con il cashless pianificare le spese familiari è più facile. Tramite App Nexi Pay si può accedere comodamente a tutti i servizi, come ad esempio, quando pagare gli acquisti, decidendo per ogni spesa superiore ai 250 euro se pagare subito oppure in comode rate, frazionando l’importo da pagare. Questo è uno dei vantaggi di Easy Shopping di Nexi, un servizio utile tutto l’anno, non solo quindi durante questo periodo estivo di prenotazioni di voli e alberghi.

Il tutto senza presentare documenti aggiuntivi per l’apertura del piano e senza lo stress di portare buste paga e documenti per accedere a una finanziaria.

Tutto sotto controllo

Quando si è fuori casa, è anche molto importante poter controllare con regolarità la spesa della propria carta di pagamento. Con 'Spending Control' di Nexi, si possono monitorare le spese effettuate con la propria carta di credito o di debito internazionale personalizzandone la spendibilità in relazione alla zona geografica (Italia, Europa e altri continenti), al canale di utilizzo (Pos fisico, prelievo Atm ed e-commerce) e alla categoria merceologica degli esercenti. Inoltre, impostando un budget giornaliero, settimanale o mensile, è più facile programmare e personalizzare le proprie spese extra.

Insomma, quest’anno si può viaggiare ‘leggeri’: valigia e carta di pagamento e la vacanza a tutto relax è assicurata.