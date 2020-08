Smart working, Cottarelli: "Uno si pone domande... quanto è produttività?"

Immagine di repertorio (fotogramma)

"Uno si pone delle domande: quanto è effettivamente la produttività con lo smart working? In generale e poi nella pubblica amministrazione". Così Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, ospite di 'Agorà'.. "Bisogna valutare la produttività di chi rimane a casa a fare lo smart working - ha sottolineato - Mi sembra che in generale ci sia una questione di andare a misurare il livello di performance di produzione nel settore pubblico, cosa che attualmente si fa con mezzi totalmente inadeguati. La cosa viene complicata quando poi il lavoratore sta a casa... Non è un preconcetto che io ho, è solo uno scetticismo che credo sia comune a molti utenti che provano a mettersi in contatto con gli uffici e stanno ore al telefono".