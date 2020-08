TikTok annuncia nuovo data center in Irlanda, il primo in Europa

(Afp)

TikTok realizzerà un nuovo data center in Irlanda, il primo in Europa. L'annuncio arriva da Roland Cloutier, Global Chief Information Security Officer del social che fa capo alla cinese ByteDance. Non appena sarà disponibile il nuovo centro, i dati degli utenti europei verranno conservati a Dublino. Si tratta, spiega Cloutier in un blog post, di un investimento da 420 milioni di euro "che creerà centinaia di nuovi posti di lavoro e rivestirà un ruolo chiave nel rafforzare ulteriormente la salvaguardia e protezione dei dati degli utenti TikTok, grazie a un sistema di difesa della sicurezza fisica e di rete all’avanguardia".

Proteggere la privacy e i dati della nostra community "è e continuerà a essere la nostra priorità" sottolinea il manager senza citare la polemica ai più alti livelli tra Usa e Cina che ha riguardato da ultimo proprio la piattaforma di video autoprodotti più scaricata a livello globale, mentre Microsoft è in trattative per il ramo Usa e Canada di TikTok. "L’annuncio di oggi è solo il passaggio più recente lungo un percorso costante, volto a migliorare a livello globale la nostra capacità di proteggere i nostri utenti e tutta la community di TikTok" prosegue il responsabile della sicurezza informatica. Il nuovo data center per l'Europa sarà operativo all’inizio del 2022.

La piattaforma ha individuato come responsabile del trattamento dati in Europa assieme a TikTok UK anche TikTok Ireland, che diventa il service provider per tutti gli utenti nella zona della SEE e in Svizzera. "Nell’ambito di questo sviluppo, abbiamo anche assunto altri specialisti di provata esperienza nella protezione dati e la privacy" sottolinea Cloutier.

Martin Shanahan, Ceo di Ida Ireland (l'agenzia irlandese per la promozione degli investimenti interni), ha espresso apprezzamento per la decisione di TikTok di istituire il suo primo data center europeo in Irlanda. "Oltre a essere un investimento significativo che va ad aggiungersi all’istituzione del Trust & Safety Hub Emea a Dublino di inizio anno, pone la nazione in una posizione rilevante per le operazioni globali dell’azienda" conclude.