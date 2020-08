Bozza dl agosto: tasse sospese, come fare i versamenti

(Fotogramma)

I versamenti dei tributi sospesi, a causa del coronavirus, dovranno essere versati per il 50% o in un'unica soluzione entro il 16 settembre o in 4 rate mensili a partire dalla stessa data (quindi l'ultima rata sarà entro gennaio). Mentre il resto potrà essere dilazionato in 24 rate. E' quanto prevede l'ultima bozza del decreto legge di agosto.

Per i soggetti Isa arriva la proroga dei termini per pagare la seconda rata d'acconto, che dovrà essere versata entro il 30 aprile 2021, ma solo se la perdita di fatturato nei primi sei mesi dell'anno è ''di almeno il 33%'' cioè pari o superiore a un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019, stando a quanto prevede l'ultima bozza del decreto.