Euro, allarme Bundesbank: "Forte aumento banconote false"

Immagine d'archivio (Fotogramma)

La Bundesbank lancia un allarme dopo avere registrato nella prima metà del 2020 circa 34.000 false banconote in euro per un valore nominale di 1,6 milioni di euro. "C'è stato un netto aumento del numero di banconote da 10 e 20 euro contraffatte in percentuale rispetto al totale degli anni precedenti", ha affermato Johannes Beermann, membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank. “Tuttavia, si trattava per lo più di semplici contraffazioni stampate senza caratteristiche di sicurezza. Queste contraffazioni sono effettivamente facili da identificare". Addirittura in molti casi è chiaramente visibile la dicitura 'banconote cinematografiche' che identifica i fogli utilizzati per le riprese.

Le banconote false da 10 e 20 euro rappresentano ora il 46% del volume complessivo di contraffazioni, mentre la cifra nella seconda metà del 2019 era ancora del 34%. Il numero totale di contraffazioni è aumentato di oltre il 20% rispetto alla seconda metà del 2019. Comunque se confrontata con altri Paesi la situazione delle banconote false in Germania è ancora 'tranquillizzante'. "Il rischio di entrare in contatto con denaro falso in Germania è ancora molto basso. Statisticamente, ciò equivale a circa otto banconote contraffatte ogni 10.000 abitanti all'anno", ha affermato Beermann.