Roma, The Friedkin Group pagherà 199 mln cash

(Foto Afp)

Il corrispettivo complessivo che The Friedkin Group pagherà al venditore in cash è pari a 199 milioni di euro. E' quanto si legge nella nota congiunta nella quale Tfg e l'As Roma "intendono fornire , anche a seguito di contatti preliminari con la Consob, ulteriori informazioni in merito al contratto di acquisizione avente ad oggetto la partecipazione di controllo in AS Roma e taluni asset ulteriori".

Inoltre, nel dettaglio, riferisce la nota, il prezzo da pagare per l’86.6% del capitale del Club è pari a Euro 63.414.047, a cui corrisponde un prezzo per singola azione del Club pari a 0,1165 euro; il prezzo da pagare per le altre partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente da AS Roma S PV è pari a 8.486.933 euro ; il prezzo da pagare per i finanziamenti - Soci in favore del Club, erogati dal venditore per finanziare l’aumento di capitale in opzione già approvato per massimi Euro 150 milioni, è pari a 111.079.520; il prezzo da pagare per i finanziamenti - soci erogati in favore di Stadio TdV SpA è pari a Euro 16.019.500.

Inoltre, si precisa che il periodo interinale decorrente fra la firma dell’accordo e il closing è stato concordato fra le parti per consentire il completamento di tutte le necessarie attività pre-closing. Nessuna condizione di efficacia esterna deve essere soddisfatta prima del closing dell’operazione. Il deposito a garanzia effettuato da Tfg conferma la serietà, sottolinea la nota, della sua intenzione di addivenire al closing dell’operazione, e verrà liberato in favore di As Roma SpV al closing come componente imputabile al prezzo complessivo dell’acquisizione.

"L'opa obbligatoria potrebbe essere funzionale al delisting" dell'As Roma. E "la decisione finale a tale riguardo sarà comunicata con le comunicazioni ex art. 102 del Tuf che saranno pubblicate alla data del closing". A precisarlo è The Friedkin Group in una nota congiunta diffusa con il Club romano, nella quale "intendono fornire , anche a seguito di contatti preliminari con la Consob, ulteriori informazioni in merito al contratto di acquisizione avente ad oggetto la partecipazione di controllo in AS Roma e taluni asset ulteriori".