Scuola di Alberobello vince talent 'Momenti da non sprecare'

Sono stati i bambini della 2ª C della Scuola Primaria M. La Sorte di Alberobello (Bari), che hanno conquistato il primo posto del concorso educativo Talent Kitchen, nell'ambito della quarta edizione di Momenti da non sprecare, il progetto ludico-didattico di Whirlpool Emea, che sensibilizza le nuove generazioni a dare valore al cibo e a non sprecare i momenti trascorsi in famiglia. Alla sfida hanno partecipato 119 classi in tutta Italia, per un totale di 1.800 scuole primarie in tutta Italia, 2.500 classi per circa 69.000 alunni coinvolti, 2.500 kit educativi e un totale di 594 elaborati inviati dai bambini.

Talent Kitchen invitava i bambini a raccontare, con disegni, foto, video o altro, in modo originale e creativo, la loro idea di cucina antispreco e i bei momenti vissuti a tavola assieme ai familiari, prima e durante il lockdown. I ragazzi di Alberobello si sono aggiudicati un premio di 2.000 euro in materiali didattici, grazie a un lavoro di documentazione di diverse esperienze antispreco: dai due video girati prima del lockdown (uno sulla visita al mercato del paese e l'altro sulla piantumazione delle fragole) al libro di ricette interattivo in italiano e inglese, con piatti della tradizione barese, polacca, cinese, a seconda dei paesi di origine degli studenti, fino al padlet (bacheca virtuale) in cui bambini e genitori hanno postato le foto dei pranzi e delle cene in famiglia (un vero e proprio album interattivo che immortala tutti i loro “momenti da non sprecare”).

“Whirlpool - spiega Alessandro Magnoni, direttore comunicazione e relazioni istituzionali Whirlpool Emea - è in prima linea nella lotta allo spreco alimentare, non solo attraverso la progettazione di elettrodomestici sempre più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche attraverso l'impegno nella promozione del progetto educativo Momenti da non sprecare, che da anni ormai accompagna i giovani in Italia, Polonia, Slovacchia e Regno Unito. Riteniamo che Momenti da non sprecare sia un valido strumento per far riflettere e sensibilizzare bambini e famiglie sul consumo alimentare sostenibile e solidale. Dopo il grande successo di quest'anno, stiamo già lavorando alla prossima edizione che sarà presto sui banchi dei ragazzi”.

Il secondo premio - 1.000 euro in materiali didattici - va alla classe 4ª B della Scuola Primaria Telesforo Righi di Brescello (Reggio Emilia) che si è distinta per la creatività inventando due fiabe, 'La favola di Frutta Biologica' e 'La fata Fragolina', ideando un super aquilone alimentare che promuove uno stile di vita più sano, cui si aggiunge anche un ricettario antispreco e tanti disegni e manufatti artistici sul tema dell'alimentazione. A pari merito la giuria ha premiato anche le 18 classi della Scuola Primaria Giovanni Paolo II di Roma che hanno lavorato a distanza presentando un progetto molto articolato grazie al quale hanno imparato ad acquistare, conservare e cucinare il cibo in modo consapevole. Anche a loro va un premio di 1.000 euro in materiali didattici.

Due menzioni speciali, infine, sono andate una alla 5ª B della Scuola Primaria Leone XIII di Milano, per l'originalità e l'inventiva dei lavori presentati (dalla proposta di una App “Calorie da non sprecare” per perdere peso e acquisire uno stile di vita salutare, al gioco da tavola sulle abitudini alimentari nel mondo, fino alle videoricette e ai consigli antispreco), e l'altra alla 5ª Unica della scuola Primaria Edmondo de Amicis di Genova Voltri (Genova), che ha presentato un elaborato sotto forma di telegiornale, “A tutta IV”, in cui i “piccoli videogiornalisti” hanno dato spazio a servizi su esperienze laboratoriali collegate alla natura e all'alimentazione, cui hanno partecipato anche alunni con diverse disabilità.

Durante questo anno scolastico, 'Momenti da non sprecare' e il concorso Talent Kitchen oltre ad essere proseguiti con successo durante il lockdown sono stati anche un reale e concreto supporto agli insegnanti per la didattica a distanza. Whirlpool è riuscita, infatti, a rimanere vicina ai bambini e alle famiglie italiane, mettendo a disposizione degli insegnanti il sito www.momentidanonsprecare.it aprendo la nuova sezione 'La scuola a casa'. Attraverso questa pagina i docenti sono stati messi in contatto con un team esperto in didattica, che, su richiesta, ha redatto per loro focus di approfondimento su diversi temi del programma didattico di tutte le materie di studio delle scuole primarie, dalla matematica alla geometria, dalla storia alla geografia, fino alle scienze. In risposta alle tantissime richieste degli insegnanti sono stati confezionati approfondimenti, i cui testi sono tuttora disponibili nella sezione 'La scuola a casa'.

A testimonianza del suo continuo impegno verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu e per rafforzare il suo supporto alla lotta contro gli sprechi, inoltre, Whirlpool per ogni elaborato ricevuto dalle scuole partecipanti al progetto, effettuerà una donazione al Banco Alimentare sostenendo l’Organizzazione nel recupero delle eccedenze alimentari e nella loro redistribuzione alle strutture caritative.