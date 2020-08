Dadone: "Ho autorizzato l'Inps a rendere pubblica la mia posizione, lo facciano tutti"

(Fotogramma)

"Ho autorizzato l'Inps a rendere pubblica la mia posizione rispetto ai bonus Covid da 600 euro per le partite Iva e i professionisti". Lo scrive su Facebook la ministra per la Pa Fabiana Dadone. "Dovrebbero farlo tutti i parlamentari e subito - si legge ancora nel post -. Stiamo parlando di danaro pubblico, sottratto ai cittadini che ne avevano davvero bisogno in un momento di estrema difficoltà. Lo Stato doveva erogare in fretta e controllare a posteriori, come allora tutti hanno chiesto di fare, opposizioni comprese. E così è accaduto". Per Dadone "chi tra gli eletti ha fatto il furbo, non ha solo tradito il mandato degli elettori e macchiato indelebilmente la carica che ricopre, ma ha mostrato di aver perso ogni contatto con una realtà che ci ha insegnato, stavolta più che mai, come ci si salvi tutti assieme, non uno a scapito dell'altro. L'etica in politica va oltre le fredde regole. E chi l'ha smarrita, non merita di rappresentare gli italiani".