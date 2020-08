Dl Agosto, testo bollinato sale a 115 articoli

(Fotogramma)

Arriva la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato per il dl Agosto. Il testo visionato dall'Adnkronos è formato da 115 articoli. La Rgs, nel dare il via libera, sottolinea di non avere osservazioni da formulare sul decreto.

Tra le novità introdotte dal decreto agosto torna la sanatoria per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che potranno saldare i propri debiti versando solo il 30% dell'importo dovuto in un'unica soluzione; i fondi per la Newco Alitalia e la cassa integrazione per i lavoratori Air Italy.

Gli sgravi contributivi di sei mesi potranno portare "410.500 nuove assunzioni" prevede la relazione tecnica che accompagna il decreto.