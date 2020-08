Estate rovente al Bioparco di Roma, ecco i rimedi per gli animali

lo scimpanzé Edy (Foto Massimiliano Di Giovanni - Archivio Bioparco)

Estate rovente anche al Bioparco di Roma dove per rinfrescare un po' le giornate degli animali arrivano negli exhibit frutta fresca per tutti. In queste giornate torride lo staff zoologico del Bioparco adotta infatti accorgimenti per rinfrescare gli animali e per far aguzzare loro l’ingegno.

Così frutta fresca per crisocioni, canidi del Sud America, il gruppo di suricati, il casuario, grande uccello non volatore delle foreste pluviali australiane. Anche i 4 scimpanzé - Bingo, Susy, Edy e Pippi - non disdegnano i 'premietti' rinfrescanti.

Intanto continua l’estate in promozione al Bioparco di Roma dove, a partire da oggi e fino a martedì 18 agosto, scatta un’agevolazione speciale e l'ingresso per tutti è a 10.00 euro, anziché 16 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini. Il Bioparco avverte infine che l’acquisto dei biglietti avviene solo on line, senza spese di commissione. Nuove modalità di visita, norme da rispettare e orari su www.bioparco.it