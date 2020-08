De Micheli: "Alta velocità e strade al Sud priorità piano nazionale"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Alta velocità e strade al Sud sono le priorità sul piano nazionale". Lo dice la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli in un'intervista al Messaggero, spiegando che si tratta di un "piano da 200 miliardi in 10 anni". "Sono già state individuate le infrastrutture strategiche - aggiunge - A settembre presenteremo il cronoprogramma".

L'obiettivo, sottolinea la ministra, è "avere un Paese sostenibile, che punta a far crescere gli investimenti, il Sud, la dotazione delle infrastrutture" perché "il gap sul fronte delle opere, piccole e grandi, tra Nord e Sud deve essere colmato". In questo quadro le opere prioritarie, secondo la ministra, sono quelle del piano "Italia Veloce", ovvero opere "ferroviarie come l'alta velocità Napoli-Bari e Milano-Venezia, l'alta velocità Palermo-Messina-Catania, Taranto-Battipaglia, Vero-Brennero". Un programma da portare avanti "senza rinunciare al piano nazionale della sicurezza delle infrastrutture, che resta una priorità e alla semplificazione delle procedure in sintonia con le migliori pratiche del mercato".

Quanto al ponte sullo Stretto di Messina, "l'ipotesi del tunnel c'è ma la decisione sarà presa dai tecnici", dice De Micheli.