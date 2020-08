G7, Gualtieri: "Scenario economico globale meno pessimista del previsto"

Fotogramma

''Scenario economico globale meno pessimista del previsto per i ministri delle finanze del G7. Impegno comune per la produzione e la distribuzione su vasta scala di vaccini anticovid e continuo supporto ai paesi più fragili e indebitati. Con un’attenzione speciale per il Libano''. E' quanto scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter.

I ministri delle Finanze del G7 hanno notato dei ''miglioramenti nelle condizioni economiche dei paesi''. E' quanto si legge in una nota diffusa dal dipartimento del Tesoro Usa, al termine dell'incontro con il segretario Steven Mnuchin con i ministri delle finanze del G7. I ministeri, si legge, ''rimangono in contatto regolare e continuano a coordinare azioni tempestive ed efficaci in risposta alla pandemia Covid-19''. E' stata anche sottolineata ''l'importanza del supporto per la produzione e la distribuzione di vaccini e trattamenti per Covid-19, in particolare correlati ai paesi a basso reddito''.