Romiti, il ricordo di Giletti: "Uomo capace ed esperto"

(Fotogramma)

di Ilaria Floris

"Sembrerà strano ma ci siamo sentiti molte volte. Era un uomo di passione. Io non posso dimenticare il grande coraggio e la grande battaglia che fece nell'organizzare la marcia dei 40mila. Era a Torino nel periodo del terrorismo, e quello è un ricordo forte e vero". Così Massimo Giletti ricorda, conversando con l'Adnkronos, lo storico manager della Fiat Cesare Romiti, scomparso stanotte a 97 anni. Il riferimento del giornalista e conduttore torinese è al 14 ottobre 1980, quando gli impiegati e i quadri della Fiat di Mirafiori scesero in piazza per protestare contro i picchetti degli operai, che viene ricordato come la 'marcia dei 40mila'.

"Era un uomo capace, d'altri tempi -aggiunge Giletti- grande esperto e abituato a trattare coi poteri forti. Romano, conosceva bene quanto contasse il palazzo e come gestire il palazzo. Era un uomo importante".