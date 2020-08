Patuanelli: "Sono un milione le domande delle Pmi per il Fondo Garanzia"

Stefano Patuanelli (Fotogramma)

"Il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, potenziato dal Decreto Liquidità, continua a registrare numeri impressionanti. Siamo arrivati a 1 milione di richieste per oltre 71 miliardi di liquidità garantita dallo Stato". Lo annuncia, su Facebook, il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

"Mediocredito Centrale - ricorda nel post - ha realizzato in pochi mesi le stesse operazioni effettuate in circa vent’anni. Numeri che danno la cifra dell’emergenza che abbiamo e stiamo ancora attraversando. La garanzia dello Stato al 100% è stata senz’altro una misura innovativa che ha avuto bisogno di un rodaggio iniziale, ma oggi possiamo dire che gli istituti di credito stanno facendo un grande lavoro assieme a tutte le parti in causa".

"Per la parte del Decreto Liquidità dedicato alle Pmi, il governo aveva ipotizzato circa 100 miliardi di liquidità generata a fine 2020, stima che è possibile raggiungere e che si somma ai 300 miliardi per le moratorie sui prestiti e ai 12,6 miliardi di garanzie concesse da Sace", conclude Patuanelli.