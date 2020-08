Lo studio: "Dal 1994 scomparse circa 28mila miliardi di tonnellate di ghiaccio"

(Afp)

Circa 28mila miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono sciolte e sono scomparse dalla superficie della terra dal 1994. E' quanto sostengono in uno studio ricercatori delle Università di Leeds, Edimbourg e dell'University College di Londra che, come riferisce il 'Guardian', hanno analizzato delle immagini satellitari dei poli, delle montagne e dei ghiacciai del pianeta per cercare di quantificare gli effetti del riscaldamento globale sui ghiacciai. Per gli scienziati "l'innalzamento del livello del mare, innescato dallo scioglimento dei ghiacciai, potrebbe raggiungere un metro entro la fine del secolo".

Per Andy Shepherd, direttore del Center for Polar Observation and Modeling dell'Università di Leeds, "ogni centimetro di innalzamento del livello del mare significa che circa 1 milione di persone dovranno essere spostate".