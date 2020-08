Bonus colf, ultimi giorni

(Fotogramma)

Il 30 agosto è il termine ultimo per richiedere l’indennità di 500 euro al mese, per aprile e maggio, prevista per i lavoratori domestici dal decreto legge rilancio. Lo comunica l'Inps, ricordando che il decreto legge agosto ha disposto che, decorsi quindici giorni dalla data della sua entrata in vigore, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità. ''Pertanto, dal 31 agosto decade la possibilità di richiedere l’indennità per i lavoratori domestici'', si legge in una nota. Da tale data "non sarà più presente sul portale Inps la sezione 'Presentazione domanda'''.