Cassa integrazione, le novità Inps

(Fotogramma)

L'Inps ha pubblicato un messaggio per le aziende plurilocalizzate sul tema della cassa integrazione in deroga. Ne dà notizia il ministero del Lavoro, rimandando alla comunicazione n. 3144 del 25 agosto 2020 dell'istituto di previdenza.

Nel messaggio, l'Inps precisa che i datori di lavoro che sono "già stati autorizzati dal ministero per uno o più periodi Cigd fino ad almeno nove settimane, indipendentemente dall'effettiva fruizione, dovranno presentare domanda all'Inps, attraverso le procedure online, per ulteriori periodi di Cigd (cinque settimane) fino al 31 agosto". Mentre quelli che "sono stati autorizzati per periodi inferiori a nove settimane - si legge ancora - dovranno continuare a fare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fino al completamento del periodo di nove settimane; solo successivamente, per ulteriori periodi, dovranno rivolgersi all'Inps".

L'Istituto ricorda inoltre "che la procedura informatica per la presentazione delle domande è stata resa disponibile dal 24 luglio 2020. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla Cigd cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente".

La domanda, ricorda la nota del ministero del Lavoro, è disponibile nel portale Inps nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "Cig e Fondi di solidarietà", opzione "Cig in deroga Inps". Al portale "Servizi per le aziende e consulenti" si accede tramite Codice Fiscale e Pin rilasciato dall'Istituto. All'interno dell'opzione specificata "Cig in Deroga Inps", scegliendo 'invio domande' viene proposto un menu a tendina con le due scelte 'deroga Inps' e 'deroga plurilocalizzata'. Per la presentazione delle domande di cui all'oggetto è necessario scegliere 'deroga plurilocalizzata'.

"Infine, per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo", conclude la nota.