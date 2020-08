Vodafone, Wind Tre, Sky: incontro costruttivo con governo su rete unica

E' stato ''un incontro costruttivo' quello che si è svolto tra gli amministratori delegati di Sky Italia, Maximo Ibarra, Vodafone Italia, Aldo Bisio, e Wind Tre, Jeffrey Hedberg, i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, in una conference call. Lo affermano in una nota congiunta le società. Gli esponenti del Governo, si legge, ''hanno illustrato le linee-guida del progetto di realizzazione di una rete unica per la banda ultra larga, che garantisca un mercato competitivo, trasparente e neutrale''. Gli amministratori delegati ''registrano con favore il clima costruttivo dell’incontro''.

Vodafone, Wind Tre e Sky hanno ''molto apprezzato la disponibilità del Governo a condividere con tutti gli operatori, sin da questa fase iniziale, la definizione del progetto''. ''Gli accordi societari e di governance, per i quali sono stati confermati indipendenza e ruolo guida di Cdp, saranno cruciali per conseguire'' l'indipendenza ''strategica e operativa', si legge. ''Così come i dettagli operativi nell’implementazione del progetto che includono i meccanismi di tariffazione, le pratiche commerciali e quelle di assistenza e servizio'', si legge nella nota.