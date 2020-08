Superbonus 110%, ipotesi proroga

(Fotogramma)

Superbonus 110% prolungato? L'agevolazione oggi riconosciuta per gli interventi effettuati tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, evidenzia laleggepertutti.it, potrebbe diventare triennale. Si fa riferimento ad alcune dichiarazioni del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani. Secondo il braccio destro di Roberto Gualtieri, il superbonus diventerà triennale se la misura sarà valutata positivamente tra quelle ricomprese nei progetti che a metà ottobre il Governo sottoporrà alla commissione Ue per l’utilizzo del Recovery fund.

Stando così le cose, ci sarà più tempo, dunque, per valutare la realizzazione di questi interventi che portano ad un beneficio economico non indifferente nel caso in cui si decida di fare il cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di condizionamento invernale, oltre a tutti gli interventi trainati da questi (pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica elettrica, ecc.). Le opere, anziché essere fatte entro il 2021 per avere diritto all’agevolazione, potrebbero concludersi entro la fine del 2023. Il che potrebbe invogliare molti più contribuenti ad avviare dei lavori, comunque, importanti.

Se l'ipotesi prospettata da Misiani diventasse realtà, si potrebbe pensare che ci sarà un margine per vedere il superbonus come una misura strutturale e non provvisoria, limitata ad un anno e mezzo.