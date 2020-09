Covid, arriva tampone rapido: risposta in 15 minuti

Immagine di repertorio (Afp)

Roche lancerà a breve un test rapido per la diagnosi di Covid-19, in grado di fornire risultati entro 15 minuti. In Europa dovrebbe essere disponibile entro la fine di settembre e il gruppo farmaceutico svizzero intende chiedere il via libera anche negli Usa. L'esame può essere eseguito senza un'infrastruttura di laboratorio, attraverso un tampone nasale, e ha un alto grado di affidabilità, informa la compagnia basilese in una nota. Il colosso renano prevede di immettere sul mercato inizialmente 40 milioni di test al mese, ma entro fine anno la capacità produttiva verrà più che raddoppiata.

"Con l'avvicinarsi della stagione influenzale è importante sapere se una persona ha l'influenza o il coronavirus", afferma Thomas Schinecker, capo della divisione Diagnostica di Roche. La notizia è stata accolta molto positivamente dagli analisti: il test permetterà controlli rapidi all'ingresso delle strutture sanitarie, scrive un esperto di Vontobel; anche uno specialista di Mirabaud Securities prevede una domanda molto elevata per il nuovo prodotto, soprattutto nelle regioni ancora duramente colpite dalla pandemia di Sars-CoV-2.