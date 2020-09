Settembre mese di spese, ma con Easy Shopping il budget è salvo

Con un'app è possibile rateizzare le spese

Si torna in città dopo le vacanze e settembre segna la ripresa delle attività, al lavoro e a scuola. E questo è anche il momento in cui spesso si programmano nuove spese per il lavoro o per la famiglia. Magari è il momento di ristrutture la propria abitazione o c’è bisogno di comprare non solo libri, penne e quaderni per la scuola, ma anche di prenotare e pagare la scuola di musica o di calcetto per i bambini. Spese che possono anche impattare non poco sul bilancio familiare, che magari fa ancora i conti con le uscite delle vacanze. E poi ci sono gli imprevisti o semplicemente le spese che erano state rimandate da tempo, Insomma, settembre è un mese decisamente impegnativo sul fronte economico. Che fare allora? Non tutto può essere rimandato. Ad offrirci una soluzione ci pensa la tecnologia e gli strumenti che in questi anni sono stati sviluppati proprio per questo: i pagamenti digitali e i relativi servizi.

Bilancio familiare al sicuro con Easy Shopping

L’uso delle carte di credito, infatti, negli ultimi anni, si è molto evoluto. In caso di spese impreviste o non compatibili in quel momento col pagamento in un’unica soluzione, a salvare il bilancio familiare, ci pensa Easy Shopping, una funzionalità che permette di rateizzare, tramite App Nexi Pay o su nexi.it, anche solo un singolo acquisto effettuato con carte. Easy Shopping di Nexi consente di decidere quando pagare gli acquisti per ogni spesa superiore ai 250 euro: se pagare tutto subito oppure, con Easy Shopping, pagare in comode rate, frazionando l’importo. Questo è uno dei vantaggi del servizio. Easy Shopping si attiva, anche per un singolo acquisto via App, online o via Call Center, comodamente da casa. E non serve presentare documenti aggiuntivi per l’apertura del piano, senza file con buste paga e documenti per accedere a una finanziaria.

Rate a ‘zero sorprese’

La rateizzazione con Easy Shopping è a ‘zero sorprese’: la rata mensile, infatti ha un costo fisso, con un importo in euro anziché in percentuale e le spese rateizzabili fino a 2.400 euro vengono indicate prima di aprire il piano rateale e si possono estinguere in qualsiasi momento i piani rateali aperti, senza costi aggiuntivi. Insomma, commissioni fisse, semplici e chiare che vengono indicate prima di aprire il piano rateale. Piano che si può estinguere in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Tutti i servizi nella digital card

Non solo. Tramite App Nexi Pay la carta di credito diventa digital card dando la possibilità di attivare i servizi, gestire tutte le proprie carte (credito, debito e prepagate) e, associata a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, effettuare i pagamenti da mobile. Un'altra funzione inclusa nell’app è quella di impostare i limiti di utilizzo a proprio piacimento e consultare i movimenti in tempo reale: si tratta di 'Spending Control' di Nexi, un servizio gratuito e confezionato su misura. Infatti, si può definire un budget giornaliero, settimanale o mensile, da rispettare, per programmare e personalizzare le proprie spese con tutta tranquillità. Insomma, la carta di credito è un valido alleato per il bilancio familiare e ora, dilazionare in autonomia le spese con serenità e la massima trasparenza, è alla portata di tutti.