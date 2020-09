Twitter, più facile capire perché alcuni topic fanno tendenza

Afp

Su Twitter i trending topic svelano quali sono gli argomenti più chiacchierati in ogni momento. Ma spesso capita di chiedersi perché una parola o una frase sia trending topic e l’anno scorso proprio questa domanda è stata twittata oltre mezzo milione di volte. In effetti dovrebbe essere più semplice capirne il motivo e per questo Twitter aggiungerà tweet e descrizioni ai trend per aiutare le persone a capire perché siano di tendenza. Nel corso dell’anno, Twitter ha lavorato per contestualizzare ciò che accade sulla piattaforma con etichette sui tweet e sui profili così come con pagine e articoli sui trend.

"Spesso il tweet giusto al momento giusto aiuta a capire meglio il senso di un trending topic. A partire da oggi, alcuni trend saranno accompagnati da un tweet che aiuti a comprenderne meglio il significato. Con una combinazione di algoritmi e il contributo di un nostro team dedicato, si determina se un tweet rappresenta un trend dopo aver valutato se questo tweet sia popolare e rifletta il trend in questione. I nostri algoritmi sono creati per identificare tweet rappresentativi potenzialmente offensivi, spam o pubblicati da profili che vogliono approfittare del nostro sistema", spiega la società in una nota, aggiungendo che "i tweet rappresentativi sui trend sono già disponibili su Twitter per iOS e Android e stiamo lavorando per renderli disponibili anche su twitter.com".

Nelle prossime settimane, dunque, accanto ad alcuni trend si vedranno brevi descrizioni che aiuteranno a capirne meglio il significato. Le descrizioni daranno più contesto, proveniente da fonti note, sul perché un determinato contenuto sia di tendenza. Queste descrizioni, che saranno disponibili per iOS, Android e su twitter.com, sono sviluppate da un team dedicato e seguono le loro linee guida.

Tweet rappresentativi e descrizioni sui trend saranno disponibili in Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Egitto, Emirati Arabi, Francia, India, Irlanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, Stati Uniti e UK.

"Twitter è consapevole che c’è ancora molto lavoro da fare per migliorare i trend e gli aggiornamenti di contesto e quello che annunciamo oggi è solo un piccolo passo nella giusta direzione. Possiamo ancora fare di più per aiutare le persone a capire perché un determinato argomento sia in tendenza e rendere ancora più trasparente il processo che porta un argomento a diventare trending topic", conclude la nota.