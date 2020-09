De Benedetti: "Draghi potrebbe essere formidabile presidente Repubblica"

(Fotogramma)

"Penso che Draghi non sia disponibile a confrontarsi con la piccineria della politica ed escludo in modo categorico che possa prendere in considerazione l'idea di fare il presidente del Consiglio. Diverso è il discorso sulla Presidenza della Repubblica: io penso che nel 2022 l'Italia sarà immersa in problemi economici più gravi di quelli di oggi e avere una persona con un livello di ascolto in tutte le capitali occidentali, e non solo, è una forza formidabile per il Paese. Sarebbe un formidabile rappresentate dell'Italia". Così l'editore del 'Domani', Carlo De Benedetti, dal Festival della Tv e dei Nuovi Media in corso a Dogliani, risponde ad una domanda sul futuro politico dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi.

"Conte sbaglia a temere Draghi, assolutamente. E' solo una dimostrazione di debolezza", afferma.