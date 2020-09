Pil, Gualtieri: "Calo 2020 non sarà a due cifre"

(Foto Fotogramma)

"Sulla base di un set ampio e coerente di indicatori" valutiamo "un rimbalzo nel terzo trimestre maggiore rispetto a quanto indicato nel Def ad aprile" e "ciò significa una caduta media annuale del pil non lontana da quanto previsto ad aprile" a -8%. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al forum Ambrosetti. "Non posso darvi la cifra esatta" ma "è ben inferiore a quanto stimato dai previsori e non è a due cifre", aggiunge.

Bisogna "utilizzare al meglio" le risorse Ue "e non disperderle in mille rivoli micro progetti ma progetti con impatto significativo coordinati e coerenti", ha detto ancora Gualtieri sottolineando che nei piani del governo c'è "una discesa del debito solida e sostenibile". "Risulta evidente come sia il timing, sia la composizione degli investimenti" del recovery plan "può avere un impatto diverso, significativo sulla traiettoria della crescita" e dunque sul calo del "debito", ha affermato.

Nella Nota di aggiornamento al Def attesa per fine mese ci sarà "un meccanismo di discesa del rapporto debito/Pil solido e sostenibile", spiega Gualtieri.

Bisogna "avere fiducia" nel futuro sia per come gli italiani hanno affrontato questa crisi "sia perché l'Ue è stata all'altezza della sfida". Nei piani del governo c'è "una discesa del debito solida e sostenibile". "Risulta evidente come sia il timing, sia la composizione degli investimenti" del recovery plan "può avere un impatto diverso, significativo sulla traiettoria della crescita" e dunque sul calo del "debito".

RECOVERY FUND - Il recovery fund rappresenta "per l'italia un'occasione unica e irripetibile, per coglierla dobbiamo lavorare tutti insieme" in modo "corale e collettivo". "Il nostro programma avrà una coerenza top-down" ma "ci sarà anche una forte azione ascolto delle idee e dei progetti" e "queste settimane si arriverà alla selezione, alla definizione dei progetti", aggiunge, spiegando che "saranno settimane inteso confronto". Sulla stesura del recovery plan nazionale "l'ambizione è alta" ed intendiamo "fare presto e fare bene" con l'obiettivo "non di riportare l'Itala come era prima" ma per uscire "da questa emergenza con un paese migliore e questo richiede uno sforzo corale e collettivo".

"Il Recovery Plan sarà incentrato sugli investimenti, che hanno un forte impatto su Pil e crescita economica. Vedrete le nostre stime a breve. Questa massa di investimenti aggiuntivi ci darà anche lo spazio per gradualmente far entrare a regime una riforma fiscale che strutturalmente si finanzierà con il contrasto all’evasione fiscale e con una riforma del sistema delle detrazioni e della tassazione ambientale". "Il Recovery plan ci dà lo spazio anche fiscale per far entrare a regime una riforma che speriamo sia ambiziosa e dia semplicità al sistema tributario e riduzione del carico fiscale soprattutto per i redditi medi e medio bassi", ha aggiunto.

MES - Sul ricorso ai fondi del Mes "la mia posizione è nota da tempo". Lo ha detto il ministro dell'Economia. Nei giorni scorsi il ministro ha spiegato di ritenere il Mes uno strumento utile.

TLC - "Adesso abbiamo la prospettiva di una rete unica positiva e utile per accelerare gli investimenti e avere una rete neutrale e aperta a tutti".