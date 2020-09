Catalfo: "Con smart working shock culturale"

(Fotogramma)

"Con lo smart working si è registrato uno shock culturale perché ci ha aiutato a diffondere le misure in tutta Italia". Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo intervenendo al convegno "Smart working: dall'emergenza all'opportunità" organizzato al Senato dalla senatrice Barbara Floridia.

Il lavoro agile ha detto Catalfo "nella pubblica amministrazione è stato molto utilizzato: al ministero del Lavoro più dell'80% di lavoratori sono stati messi in smart working. Nel privato durante il lockdown, siamo arrivati a circa 1 milione 800 mila lavoratori in smart working e tuttora siamo a circa la metà ma nel settore privato i costi sono stati molto a carico del lavoratore ed è quello che si deve evitare in una prospettiva di sviluppo".