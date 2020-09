Costa: "Lo smart working ci ha semplificato la vita"

"Il tema ambientale c'è ma c'è lo scenario è più ampio. Lo smart working o lavoro agile, nato in maniera accelerata con l'emergenza sanitaria tende a semplificarci la vita. Il Covid ci ha detto 'troviamo una via diversa'; questo momento quindi non va sprecato". Lo afferma Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, in occasione del convegno 'Smart working: dall'emergenza all'opportunità' su iniziativa della portavoce del Movimento 5 stelle, Barbara Floridia.

Lo smart working, spiega Costa, "è l'inizio di un cammino su come concepire un nuovo modo di affrontare il quotidiano in termini di lavoro". Il tema ambientale dello smart working, dunque, "è uno degli aspetti ma è l'insieme che fa la differenza" aggiunge Costa, secondo cui "questo è il momento di valorizzare il lavoro parlamentare e aprire un dibattito".

"Non dobbiamo sprecare nulla" ribadisce Costa secondo cui "questo è il momento per fare politica. Chi contesta questo dibattito è perché vuole che nulla cambi. Qualcosa nel mondo è cambiato e la ricetta migliore esce del dibattito parlamentare. Da ministro dell'Ambiente credo in questo cambiamento perché cambia sicuramente lo scenario ambientale ma non posso ridurlo solo a questo".