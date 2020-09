Finita la fuga dell'orso M49, catturato nella zona del Lagorai

(Fotogramma)

È finita la fuga di Papillon, l'orso M49 è stato catturato ancora una volta dopo la seconda fuga dal recinto del centro di recupero della fauna alpina di Casteller a fine luglio. A renderlo noto è stato il Corpo forestale provinciale.

"L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata nell’ultimo periodo, mediante trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare", si legge in una nota della Provincia Autonoma di Trento.

Nella seconda 'evasione' consecutiva dal centro, l'orso era riuscito anche a togliersi il collare Gps e in tanti, compreso il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che aveva definito Papillon "ormai una legenda", avevano fatto il tifo per la definitiva libertà dell'orso.