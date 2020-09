Dab Italia, Montefusco eletto presidente: "Mio impegno valorizzare radio digitale"

(Fotogramma)

Eduardo Montefusco, presidente di Rds progenitore della radiofonia privata italiana, per questo insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere del lavoro, è stato oggi eletto all’unanimità alla presidenza di Dab Italia la società consortile per la diffusione in ambito nazionale dei programmi della radiofonia digitale Dab+. “Il mio impegno primario sarà la valorizzazione della radio digitale con l’estensione della rete di diffusione e dei servizi offerti - ha dichiarato Montefusco commentando la sua elezione - Il Dab è oggi una realtà imprescindibile per lo sviluppo del sistema radiofonico a garanzia dei cittadini e dell’informazione”.

Dab Italia è il primo operatore nazionale per la radio digitale partecipato dai più importanti gruppi editoriali che operano nel settore, tra cui Gedi, Il Sole 24 Ore, Monradio ( Radio Mediaset ), i programmi nazionali diffusi coprono oggi l’82 percento della popolazione con un servizio particolarmente dedicato alle direttrici di mobilità.