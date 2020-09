AstraZeneca: "Vaccino ancora possibile entro fine anno"

(Afp)

Non tutto è perduto. Il ceo di AstraZeneca Pascal Soriot, ha affermato oggi alla stampa britannica che il vaccino contro il coronavirus dell'azienda potrebbe ancora essere disponibile entro la fine dell'anno, o all'inizio del prossimo, nonostante lo stop dei trial clinici dopo il possibile effetto collaterale registrato in un volontario.

AstraZeneca e l'Università di Oxford, che stanno sviluppando congiuntamente il vaccino, testandolo su 50.000-60.000 persone in tutto il mondo, hanno dovuto interrompere ieri le sperimentazioni per indagare sulla "malattia potenzialmente inaspettata" verificatasi in un volontario. Soriot, riferisce il 'Guardian', non è stato in grado di dire quando il trial sarebbe ripartito, ma ha spiegato: "Anche così, penso ancora che siamo sulla buona strada per avere una serie di dati da presentare prima della fine dell'anno" per l'approvazione normativa.

"Potremmo ancora avere un vaccino entro la fine di quest'anno, o all'inizio del prossimo anno" a seconda di quanto velocemente si muoverà l'agenzia regolatoria, ha aggiunto nel corso di un evento ospitato dal gruppo Tortoise. Il manager ha sottolineato che è comune avere pause nei trial causate da "eventi avversi", ma che "la differenza qui è che il mondo intero" sta guardando. Sono stati effettuati ulteriori test sulla persona che si è ammalata. I dati saranno quindi presentati a un comitato di sicurezza indipendente che li valuterà e poi deciderà se la sperimentazione può riprendere. "Non sappiamo se si tratta di mielite trasversa. Non sappiamo quale sia la diagnosi finale", ha concluso.