Bce, Lagarde: "Economia area euro rimane sotto livello pre-Covid"

"Le informazioni raccolte dalla nostra ultima riunione di politica monetaria a luglio suggeriscono un forte rimbalzo dell'attività economica nell'area dell'euro e sostanzialmente in linea con le aspettative precedenti, sebbene il livello di attività rimanga ben al di sotto dei livelli prevalenti prima della pandemia di coronavirus (Covid-19)". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo della Bce.

"Mentre l'attività nel settore manifatturiero ha continuato a migliorare, lo slancio nel settore dei servizi è leggermente rallentato di recente", osserva Lagarde. "Sulla ripresa pesa una certa incertezza in quanto continua a dipendere fortemente dalla futura evoluzione della pandemia e dal successo delle politiche di contenimento".

La domanda interna dell'area dell'euro, spiega Lagarde, "ha registrato una significativa ripresa dai bassi livelli, sebbene l'elevata incertezza sulle prospettive economiche continui a pesare sui consumi e sugli investimenti delle imprese. L'inflazione complessiva è frenata dai bassi prezzi dell'energia e dalle deboli pressioni sui prezzi nel contesto di una domanda contenuta e di una notevole debolezza del mercato del lavoro".

"Resta necessario un ampio stimolo monetario per sostenere la ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine. Pertanto, abbiamo deciso di riconfermare il nostro orientamento accomodante di politica monetaria". Ad affermarlo, al termine della riunione del Consiglio direttivo, è il presidente della Bce, Christine Lagarde.

Il Consiglio direttivo della Bce "valuterà attentamente le informazioni in arrivo e in particolare le variazioni dei tassi di cambio per quanto riguarda le sue implicazioni sulle prospettive di inflazione a medio termine". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde, al termine del Consiglio direttivo della Bce. L'Eurotower "continua a essere pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti per garantire che l'inflazione si avvicini al suo obiettivo in linea con i sui impegni".