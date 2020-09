Italia prima in Ue per Iva evasa, 35 mld non raccolti

(Fotogramma)

L'Italia conserva il poco invidiabile primato europeo dell'Iva non raccolta. Il nostro Paese, secondo dati diffusi oggi dalla Commissione Europea, resta il campione incontrastato per il Vat Gap, cioè la differenza tra il gettito atteso dall'imposta sul valore aggiunto e quella effettivamente riscossa, con 35,4 mld di euro, su un totale Ue di 140 mld nel 2018. Seguono il Regno Unito (23,5 mld), che nel 2018 era ancora nell'Ue, e la Germania (22 mld). In termini percentuali, il Vat Gap dell'Italia è del 24,5%, quello della Germania, che ha un'economia più grande della nostra, dell'8,6% e quello del Regno Unito del 12,2%.