Moda, Lego e Levi's insieme per 'vestire' la creatività

Vestire la creatività grazie a Lego e Levi's. I due iconici brand, infatti, si sono uniti per una speciale collezione in grado di coniugare moda e gioco, stimolando la creatività in una personalizzazione infinita. “Questa è una collaborazione divertente che celebra l’espressione di sé, la creatività e lo spirito nostalgico” afferma Karyn Hillman, chief product officer Levi Strauss & Co che aggiunge: “Levi’s e Lego Group si sono uniti per creare insieme qualcosa di veramente speciale e nuovo che allo stesso tempo fosse familiare. Levi’s diventa una tela bianca per le costruzioni Lego”.

In esclusiva per la collezione nasce la prima base flessibile Lego. È ora possibile creare il proprio look personalizzato utilizzando le piastrine Lego Dots, un nuovo concetto creativo introdotto da Lego Group all’inizio di quest’anno. Le piastrine possono essere applicate su una base Lego flessibile in silicone, cucita direttamente sull’indumento della nuova collezione. Chiunque può creare il suo look personalizzato utilizzando le piastrine Dots, creando un effetto mosaico.

La nuova base sarà disponibile come toppa personalizzabile su alcuni capi Levi’s quali la Trucker Jacket vintage stonewash, la Dad Crop Trucker Jacket, i 501 ‘93 Straight Jeans e una gamma di felpe girocollo o con cappuccio e alcuni accessori. I capi personalizzati della collezione saranno venduti in una borsa Levi's e Lego contenente 110 piastrine Lego Dots, in modo che i fan abbiano infinite opzioni per personalizzare il loro look.

La collezione comprende anche delle t-shirt che presentano una grafica in co-branding che entusiasmerà gli appassionati di entrambi i brand. Gli elementi Lego compaiono anche nei dettagli dei prodotti di tutta la collezione, come i bottoni nei classici colori del mattoncino giallo, rosso, verde, blu, bianco e nero. Anche la classica patch in pelle Levi's è convertita in una patch Lego rossa.

“C’è così tanta passione ed energia in questa partnership. Lavorare con il brand iconico e creativo Levi’s è fonte di ispirazione, e ci dà una spinta nell’innovare la brand experience Lego” afferma Lena Dixen, senior vice president and head of product and marketing development di Lego Group.