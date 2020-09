Consob, caso Covid: chiusi uffici Roma e Milano

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos negli uffici Consob è stato riscontrato un caso di positività al covid. Come misura precauzionale e per consentire alla sanificazione, come è successo per altri enti, la sede di Milano e gli uffici di Roma rimarranno chiusi per una settimana, fino a venerdì prossimo. La stessa Consob, contattata dall'Adnkronos, ha confermato la doppia chiusura.

"Da lunedì prossimo le sedi di Roma e di Milano resteranno chiuse fino a venerdì 18. Ho assunto questa decisione, in qualità di datore di lavoro, come misura prudenziale e precauzionale dopo che oggi è stato riscontrato in Istituto un caso di positività al Covid", si legge in una lettera, visionata dall'Adnkronos, inviata dal direttore generale della Consob, Mauro Nori ai dipendenti dell'Autorità. "Durante la chiusura - si legge - saranno eseguite le operazioni di sanificazione, in conformità alle vigenti norme sanitarie".