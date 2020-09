730, ultima chiamata

(Fotogramma)

Si avvicina la scadenza del 730. "Ad oggi la data entro cui va presentato il modello è il 30 settembre" spiega, parlando con l'Adnkronos la commercialista Rossella Moroni. "L'invio potrà avvenire nei seguenti modi : direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate - modello 730 precompilato; 30 settembre al proprio Sostituto d'imposta; 30 settembre a un CAF dipendente o a un professionista abilitato".

Ci sono anche dei tempi per eventuali correzioni del modello già trasmesso. "In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare: un modello 730 rettificativo nel caso in cui l'errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione. Un modello Redditi PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione" che va inviato entro il 30 novembre.

Un'altra situazione è quella del caso in cui, spiega la commercialista, "si sia presentato il modello 730 Precompilato, per il quale il contribuente poteva annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento era possibile una sola volta fino al 20 giugno". Dopo quella data se si riscontra l'errore si può, comunque, conclude, "presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo entro il 10 novembre".