Tesla, Elon Musk contro Bill Gates: "Non sa di cosa parla"

(Afp)

Dopo che il co-fondatore di Microsoft, il miliardario e filantropo Bill Gates, ha messo in dubbio la funzionalità e l'utilità dei camion elettrici, il Ceo di Tesla Elon Musk lo ha liquidato su Twitter con un breve commento. Secondo il fondatore di SpaceX, Gates "non ha idea" di cosa stia parlando. Il tweet, riporta Cnn, è arrivato in risposta a quello di un follower che chiedeva la sua opinione sulle recenti dichiarazioni di Gates.

Gates ha espresso in un post sul suo blog, risalente ad agosto, tutti i suoi dubbi sul potenziale "a lunga percorrenza" dei veicoli elettrici. Una delle sue critiche riguardava la dimensione delle batterie che li alimentano, definite dal fondatore di Microsoft troppo "grandi e pesanti". "Anche con grandi scoperte nella tecnologia delle batterie, i veicoli elettrici probabilmente non saranno mai una soluzione pratica per tir a 18 ruote, oppure navi da carico o l'aviazione civile", ha scritto Gates nel post sul suo blog. "L'elettricità funziona quando è necessario coprire brevi distanze, ma abbiamo bisogno di una soluzione diversa per i veicoli pesanti a lungo raggio". Per Gates la soluzione all'impasse risiederebbe in "combustibili alternativi economici" - in particolare i biocarburanti - come possibile soluzione praticabile per i veicoli commerciali. Gates ha menzionato le case automobiliste General Motors e Ford, così come nuovi marchi (Rivian e Bollinger) per i loro progressi nella produzione di pick-up completamente elettrici, ma non ha parlato di Tesla.

Non è la prima volta, però, che Musk stigmatizza affermazioni di Gates: secondo la Cnn, già a febbraio il Ceo di Tesla ha definito in un tweet le conversazioni con Gates "deludenti". Gates, inoltre, ha ammesso in un'intervista di aver acquistato una Porsche Taycan elettrica e non una Tesla.