Amazon, 100mila nuovi posti di lavoro per boom acquisti online

(Fotogramma)

Il colosso statunitense della vendita al dettaglio online Amazon crea altri 100.000 nuovi posti di lavoro per sostenere il boom degli acquisti online scoppiato durante la pandemia di coronavirus. Nuovi lavori a tempo pieno e part-time saranno disponibili negli Stati Uniti e in Canada.

"Solo questo mese stiamo aprendo 100 edifici suddivisi in nuovi centri di smistamento e distribuzione, stazioni di consegna e altri siti", ha dichiarato in una nota Dave Clark, Senior Vice President of Worldwide Operations di Amazon.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito al 14,7% ad aprile dopo che milioni di persone hanno perso il lavoro a causa della pandemia di coronavirus. Il tasso di disoccupazione è sceso all'8,4 per cento in agosto dopo che l'economia ha iniziato a riprendersi lentamente, ma ci sono ancora circa 11 milioni di posti di lavoro in meno in agosto rispetto a prima della pandemia. Amazon ha assunto circa 175.000 dipendenti temporanei durante i primi mesi della pandemia per tenere il passo con una domanda senza precedenti di acquisti online. La società ha annunciato a maggio di aver deciso di mantenere a tempo indeterminato il 70% di quei nuovi dipendenti.