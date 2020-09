Poste Delivery Web, il servizio online di Poste Italiane per spedire pacchi fino a 30 kg

In collaborazione con Postenews.it

Poste Delivery Web, è il servizio di Poste Italiane per spedire pacchi online fino a 30 kg a partire da 8,50 euro in Italia e nel mondo, in oltre 220 destinazioni. Il servizio è raggiungibile al sito https://postedeliveryweb-retail.poste.it/postedeliveryweb/retail. Poste Delivery Web è disponibile anche da App Ufficio Postale.

Per spedire con Poste Delivery Web è sufficiente essere registrati a poste.it, scegliere la località o il Paese di destinazione, indicare le dimensioni del pacco e i servizi accessori, ed effettuare il pagamento. Il cliente dovrà stampare la Lettera di Vettura e l'eventuale documentazione doganale per le spedizioni internazionali, che dovranno essere firmate e allegate al pacco da spedire. Nella Bacheca MyPoste verrà inviata la fattura relativa all'acquisto e una notifica con il riepilogo dei dati.

Poste Delivery Web offre soluzioni alternative sia per spedire che per ricevere un pacco. Per spedire è possibile scegliere tra diverse opzioni: prenotare il ritiro a domicilio gratuito nelle fasce orarie previste, portare il pacco in un Locker (armadietti automatizzati posizionati nei pressi di stazioni, metrò,..), consegnarlo in ufficio postale abilitato o in un negozio convenzionato della Rete Punto Poste, il nuovo network di Poste Italiane per spedire e ricevere pacchi.

Anche per la consegna sono disponibili diverse soluzioni: indirizzare la spedizione presso il domicilio del destinatario, utilizzare il servizio di Fermoposta presso un ufficio postale (solo per le spedizioni nazionali), scegliere la consegna presso un locker o un punto di ritiro abilitato della Rete Punto Poste.

Con Poste Delivery Web è possibile tracciare in qualsiasi momento le spedizioni e, attraverso una Rubrica si possono gestire e salvare i contatti preferiti.

Inoltre, sia il mittente che il destinatario sono sempre aggiornati sullo stato della spedizione via e-mail o SMS.