Sostenibilità, Maggino (Benessere Italia): "Sempre più presenti sui territori"

Filomena Maggino (Fotogramma)

L'obiettivo della cabina di regia Benessere Italia è "promuovere il benessere in tutto il Paese" e per farlo "ha bisogno di un coordinamento non solo locale ma anche centrale. L’obiettivo di un coordinamento verticale, come quello della Cabina di Regia Benessere Italia, è importante perché si relaziona, da un lato, con gli enti internazionali e dall’altro ha un rapporto con le regioni, i comuni e gli enti locali. Con questa prospettiva vogliamo essere sempre più presenti sui territori". Così Filomena Maggino, presidente della cabina di regia interministeriale Benessere Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione di RemTech Expo.

La presenza nei territori, aggiunge Maggino, serve "per instaurare una relazione diretta anche attraverso le reti di Comuni; dobbiamo ricordare, infatti, che le aree più interne hanno difficoltà a relazionarsi con il centro ma hanno bisogno di un supporto per poter promuovere il benessere nelle aree disagiate".

"Il nostro lavoro territoriale locale, come Cabina di Regia, ha coinvolto molti territori, aziende, pubblici e privati, associazioni e centri di ricerca - aggiunge Maggino - questi incontri ci hanno consentito di scrivere 5 linee programmatiche definite nel 2019: rigenerazione ecosostenibile dei territori; economia circolare; qualità della vita; transizione energetica; mobilità e coesione territoriale".

"Noi pensiamo che queste 5 linee vadano seguite per la ripartenza del Paese partendo dai territori. Il benessere è la stella polare del Paese, la pandemia ci ha fatto accendere una torcia, la luce della quale non ci fa andare lontano mentre quella della stella sì", conclude.