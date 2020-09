Confapi incontra Cgil, Cisl e Uil: avanti con dialogo per ripresa autunno

Il presidente di Confapi Maurizio Casasco ha incontrato nella sede della Confederazione i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri. Un incontro per imprimere nuova forza al dialogo e alla collaborazione tra gli industriali di Confapi e le Organizzazioni Sindacali nella delicata fase della ripresa autunnale, caratterizzata dalle preoccupazioni legate non solo all’emergenza sanitaria, ma più in generale ai contraccolpi legati alla vita economica, alla coesione sociale e al mondo del lavoro.

Un confronto a tutto tondo, si legge in una nota, che ha toccato i temi della rappresentanza e dei rinnovi contrattuali, le nuove modalità e forme di lavoro, nella cornice più vasta delle misure da adottare per aiutare a far ripartire l’intero sistema Paese. Le parti hanno concordato sull’esigenza di chiedere unitariamente al governo un incontro per discutere in chiave di sistema su tutti questi argomenti e con un nuovo metodo, come quello adottato sul protocollo sicurezza.