Acqua, 312 euro l'anno spesa media per famiglia

Per il 2019 la spesa media annua sostenuta da un’utenza domestica residente tipo (famiglia di 3 persone, con consumo annuo pari a 150 mc) ammonta a 312 euro l'anno a livello nazionale, con un valore più contenuto nel nord-ovest (244 euro l'anno) e più elevato nel centro (389 euro l'anno), area quest’ultima in cui i soggetti competenti hanno programmato, per il periodo 2016-2019, una maggiore spesa pro capite per investimenti da finanziare attraverso tariffa.

Spesa composta, in media, da corrispettivi del servizio acquedotto per il 40%, dei servizi di fognatura e depurazione per il 12% e il 29%, dalla quota fissa per il 10% e da imposte (Iva) per il 9%. E' quanto si legge nella Relazione Annuale dell’Autorità per i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti, pubblicata nel luglio scorso.