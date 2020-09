Ferrero, intesa azienda-sindacati su premio per siti italiani su obiettivi 2019/20

Siglata alla Ferrero l’intesa tra azienda e sindacati sul premio legato agli obiettivi per l’anno 2019/2020. Il premio dell’ammontare medio di oltre 2.100 euro è rivolto a tutti i dipendenti in Italia, con esclusione dei dirigenti. L’importo è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l'azienda (che concorre a determinare il 30% del premio), e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento /area. Le somme, pertanto differenti per le varie sedi (Alba 2.105,97 euro lordi, Aree e Depositi 2.029,51 euro lordi, Balvano 2.127,74 euro lordi, Pozzuoli 2.136,03 euro lordi, S. Angelo 2.170,24 euro lordi e Staff 2.106,28 euro lordi), verranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2020 così come previsto dall’accordo integrativo aziendale.

L’intesa è stata siglata nel corso di un incontro in video conferenza in cui azienda e sindacati hanno esaminato gli andamenti gestionali aziendali e determinato la cifra del plo (premio legato ad obiettivi) per l'esercizio 2019/2020. Entrambe le parti , si legge in una nota, esprimono "piena soddisfazione per i risultati conseguiti in un esercizio particolarmente difficile e complicato a causa degli effetti della pandemia e riconoscono il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali".

Azienda e organizzazioni sindacali hanno, inoltre, espresso "piena soddisfazione" per le iniziative attuate in tutte le sedi aziendali per fronteggiare l’emergenza Covid19 "che hanno consentito - prosegue la nota - a tutti i lavoratori del Gruppo di lavorare in piena sicurezza e garantire la continuità dell’attività produttiva, la piena funzionalità del network logistico e un’efficace azione di presidio del mercato".