Borsa, London Stock Exchange: "Trattativa esclusiva con Euronext"

London Stock Exchange Group "ha ricevuto ed esaminato una serie di proposte competitive da diverse parti per ciascuna di Mts e il gruppo Borsa Italiana nel suo complesso. Lseg conferma di essere ora in trattativa esclusiva con Euronext N.V. in relazione alla cessione del gruppo Borsa Italiana". Lo comunica Lseg in una nota nella quale sottolinea che "non vi può essere certezza che una transazione deriverà da queste discussioni". "Qualsiasi potenziale vendita dipenderà dal risultato della revisione della transazione Refinitiv da parte della Commissione Europea e dalla chiusura della transazione in conformità con i suoi termini", indica ancora Lse. Un ulteriore annuncio, aggiunge, sarà fatto a tempo debito.