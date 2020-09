Ue, De Luca: "Ci prepariamo a guerra per riparto risorse al Sud"

Fotogramma

"Dobbiamo prepararci a utilizzare miliardi di euro di fondi europei e qui dobbiamo prepararci a fare una guerra per non far arrivare in Campania e nel Sud le briciole". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Questa guerra per il riparto delle risorse - ha spiegato - è già in atto. Quando qualche volta faccio riferimento a qualcuno che viene da Milano a prenderci in giro lo faccio anche perché dobbiamo sapere che al Sud dobbiamo far arrivare il 40% dei miliardi europei. E' un'occasione unica per i nostri figli e non si scherza più. Qui dobbiamo difendere davvero con i denti e con le unghie i nostri territori, altro che le stupidaggini che ci racconta quello che viene da Milano", ha concluso De Luca, facendo riferimento, senza mai nominarlo apertamente, al leader della Lega Matteo Salvini.