Carburanti, impennata di rialzi nel fine settimana

(Fotogramma)

Dopo tre aumenti consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati, e nonostante il lieve calo di venerdì, nel fine settimana l'onda rialzista si è riversata sui prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Le medie dei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,398 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,404 pompe bianche 1,383), diesel a 1,270 euro/litro (-1, compagnie 1,278, pompe bianche 1,252). Gpl servito a 0,579 euro/litro (invariato, compagnie 0,589, pompe bianche 0,567), metano servito a 0,978 euro/kg (invariato, compagnie 0,986, pompe bianche 0,971), Gnl 0,906 euro/kg (compagnie 0,905 euro/kg, pompe bianche 0,908 euro/kg).

Venerdì i prodotti raffinati in Mediterraneo avevano chiuso con la benzina a 269 euro per mille litri (-4, valori arrotondati), diesel a 245 euro per mille litri (-1, valori arrotondati). Dati che comprensivi di accisa sono pari a a 997,18 euro per mille litri per la benzina e 862,34 euro per il diesel.