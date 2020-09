Dl agosto, la proposta: bonus fino a 3500 euro per 'riqualificazione' auto

Fotogramma

Un bonus, fino a 3.500 euro, per chi istalla sulla propria auto sistemi di riqualificazione elettrica. E' la proposta contenuta in un emendamento al dl bilancio 'segnalato', a prima firma del presidente della commissione Bilancio del Senato, Daniele Pesco (M5s). La misura, che verrebbe introdotta in via sperimentale le omologazioni fatte entro il 31 dicembre 2021 su motori termici, interessa i veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. La proposta di modifica, all'esame della commissione Bilancio, prevede un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500 euro, oltre ad una contributo del 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (Pra), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.