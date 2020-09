Confindustria Alberghi: "Bene fondo nazionale Cdp"

(Fotogramma)

"Con la presentazione oggi del Fondo Nazionale del Turismo si aggiunge un ulteriore tassello alle misure poste in atto a favore del mondo alberghiero". Così Confindustria Alberghi commenta la nascita del Fondo Nazionale del Turismo presentato oggi dai vertici di Cassa Depositi e Prestiti e alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. "Uno strumento quello della valorizzazione degli asset immobiliari, che si affianca alle altre iniziative di Cdp a sostegno del settore sulle grandi direttrici di formazione, innovazione e consolidamento degli operatori. Un quadro in cui si potrebbero inserire anche strumenti di equity come bond e basket bond, analogamente a quanto già avvenuto per altri settori.

"L’attenzione del Gruppo Cdp conferma, ancora una volta, la valenza e l’importanza dell’hotellerie per l’economia dell’intero Paese, in un momento così difficile in cui le nostre aziende soffrono incredibilmente gli effetti negativi della crisi", dichiara Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Confindustria Alberghi che sottolinea come "oltre all’attenzione già rivolta al comparto sul fronte della formazione, dell’innovazione e del consolidamento delle attività di gestione degli operatori, apprezziamo le novità introdotte dal Fondo che garantisce al patrimonio immobiliare alberghiero di rimanere un bene italiano".

"Quello di oggi è un altro tassello importante per il settore alberghiero, resta però la preoccupazione per il protrarsi della crisi che chiede un potenziamento delle misure a supporto del settore", conclude Colaiacovo.